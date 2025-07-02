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08:22, 2 июля 2025Мир

В США подтвердили приостановку ряда военных поставок Украине

Белый дом: США приостановили ряд военных поставок Украине ради своих интересов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: René DeAnda / Unsplash

США приостановили ряд военных поставок Украине, в том числе зенитных ракетных комплексов, ради своих интересов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, передает Axios.

«Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место», — отметила Келли, подтвердив данные о частичной остановке помощи.

По ее словам, Вашингтон пришел к такому решению, проанализировав военную помощь другим государствам. Заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби подчеркнул, что Пентагон продолжает предлагать президенту варианты продолжения помощи Украине, однако тщательно адаптирует свой подход под оборонные цели США.

Ранее газета Politico писала, что Соединенные Штаты временно остановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет. Портал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что решение затрагивает десятки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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