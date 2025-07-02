NBC News: США приостановили поставку Украине десятков ракет Patriot и Stinger

Решение Пентагона приостановить поставки Украине определенных видов оружия распространяется на десятки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что также были заморожены поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, свыше ста управляемых ракет Hellfire и более 250 ракет GMLRS.

Уточняется, что шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился провести ревизию запасов вооружений на американских складах, которые опустели из-за поставок Киеву.

Ранее газета Politico писала, что Соединенные Штаты временно остановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет. Как утверждают источники издания, данное решение было принято в начале июня этого года, однако оно вступило в силу лишь сейчас.