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00:19, 2 июля 2025Мир

Стало известно о приостановке поставок Украине зенитных ракет из США

Politico: США остановили поставки Украине некоторых зенитных ракет и боеприпасов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Соединенные Штаты Америки временно остановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Об этом сообщает газета Politico.

«Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились», — отмечается в материале.

Как утверждают источники Politico, данное решение было принято в начале июня этого года, однако оно вступило в силу лишь сейчас.

Ранее стало известно, что Германия профинансирует производство более 500 ударных беспилотников для Украины с дальностью до 1200 километров. Речь идет о беспилотниках Ан-196.

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