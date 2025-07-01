Украина получит сотни дальнобойных дронов за счет Германии

Die Welt: Германия профинансирует более 500 беспилотников Ан-196 для Украины

Германия профинансирует производство более 500 ударных беспилотников для Украины с дальностью до 1200 километров. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на источники в сфере безопасности.

«Представители федерального правительства Германии подписали первый контракт на финансирование поставок дальнобойного оружия для Украины. Речь идет о более чем 500 беспилотниках большой дальности Ан-196», — сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что дроны дальнего действия Ан-196 способны нести до 50 килограммов взрывчатки и будут готовы к применению уже в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что в Германии «пропал» миллиард евро, который был частью помощи Украине. «Министр обороны ФРГ Борис Писториус обещал выделить Украине 9,2 миллиарда евро в 2025 году (...) Всего несколько дней спустя кабинет канцлера ФРГ Фридриха Мерца выделяет Киеву почти на миллиард евро меньше — 8,3 миллиарда евро», — отмечает газета Bild.

