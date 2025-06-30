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20:09, 30 июня 2025Мир

В Германии потеряли 1 миллиард евро для Украины

Bild: В Германии пропал 1 млрд евро, предназначавшийся для Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Германии «пропал» 1 миллиард евро, который был частью помощи Украине. Об этом сообщает газета Bild.

«Министр обороны ФРГ Борис Писториус обещал выделить Украине 9,2 миллиарда евро в 2025 году (...) Всего несколько дней спустя, кабинет канцлера ФРГ Фридриха Мерца выделяет Киеву почти на миллиард евро меньше — 8,3 миллиарда евро», — отмечает издание.

В Федеральном министерстве обороны Германии сообщили, что ведомство во главе с Писториусом надеется собрать еще 900 миллионов евро вне федерального бюджета. Если этот вариант не сработает, то дефицит придется заполнить «либо деньгами налогоплательщиков, либо украинская сторона получит меньше, чем ранее заявлял министр».

12 июня Писториус после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Германия намерена выделить Украине в качестве военной поддержки еще 1,9 миллиарда евро. Также он уточнил, что в Берлине не рассматривается вопрос о поставке дальнобойных ракет Taurus Киеву.

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