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18:08, 12 июня 2025Мир

Раскрыты подробности о военной поддержке Германии Украине

Писториус: ФРГ выделит Украине в качестве военной поддержки еще 1,9 млрд евро
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Германия намерена выделить Украине в качестве военной поддержки еще 1,9 миллиарда евро. Подробности помощи Киеву раскрыл министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ИА «Регнум».

По словам министра, изначально Германия планировала выделить Украине в 2025 году четыре миллиарда евро в качестве военной помощи, затем увеличив эту сумму до семи миллиардов евро.

«Хотим добавить еще 1,9 миллиарда евро, это еще окончательно не решено», — заключил Писториус.

Ранее министр заявил, что в Берлине не рассматривается вопрос о поставке дальнобойных ракет Taurus Украине.

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