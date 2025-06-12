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17:34, 12 июня 2025Мир

Министр обороны Германии ответил на вопрос о передаче ракет Taurus Украине

Писториус: Германия не рассматривает поставку ракет Taurus Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским ответил на вопрос о передаче ракет Taurus Киеву. По его словам, такая возможность в Берлине не рассматривается, передает ТАСС.

«Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!» — сказал Писториус.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что обсуждавшийся сторонами план поставок Украине немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T рассчитан на три года.

Перед визитом в Киев Писториус также обозначил, что на переговорах речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейцев в будущем, в частности, в области промышленного сотрудничества.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что принял окончательное решение по ударам поставляемым дальнобойным оружием вглубь российской территории, сняв соответствующие ограничения с Украины. Кроме того, он не исключил, что в будущем Берлин может поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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