Министр обороны Германии ответил на вопрос о передаче ракет Taurus Украине

Писториус: Германия не рассматривает поставку ракет Taurus Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским ответил на вопрос о передаче ракет Taurus Киеву. По его словам, такая возможность в Берлине не рассматривается, передает ТАСС.

«Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!» — сказал Писториус.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что обсуждавшийся сторонами план поставок Украине немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T рассчитан на три года.

Перед визитом в Киев Писториус также обозначил, что на переговорах речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейцев в будущем, в частности, в области промышленного сотрудничества.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что принял окончательное решение по ударам поставляемым дальнобойным оружием вглубь российской территории, сняв соответствующие ограничения с Украины. Кроме того, он не исключил, что в будущем Берлин может поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.