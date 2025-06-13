В России заявили о попытках Германии избежать ответственности за поставки ракет Киеву

Сенатор Пушков: Германия хочет избежать ответственности за поставки Taurus Киеву

Начало событий в новости Министр обороны Германии ответил на вопрос о передаче ракет Taurus Украине

Официальный отказ Германии от поставок крылатых ракет Taurus Украине может оказаться попыткой избежать ответственности. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

При этом, налаживание производства ракет на территории Украины, которое Берлин предложил взамен прямых поставок, имеет свои сложности. «Уж не намерена ли Германия "помочь" Киеву выдать немецкие "Таурусы" за собственно украинские ракеты, чтобы избежать ответственности за их поставку?», — поинтересовался Пушков.

Сенатор также предположил, что Германия могла серьезно отнестись к предупреждениям Москвы об ударах ракетами Taurus по российским объектам. Руководство страны могло отправить этот вопрос в «серую зону».