Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:04, 17 апреля 2025Мир

МИД рассказал об ответе России на возможные удары немецких ракет Taurus

Захарова: РФ расценит удары Taurus как участие Германии в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва расценит удары немецких дальнобойных ракет Taurus по любым российским объектам как участие Германии в конфликте на Украине. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии», — сказала дипломат, отметив, что применение этих ракет невозможно без привлечения военнослужащих бундесвера.

Ранее российский полковник в отставке Михаил Ходаренок призвал нанести удар по резиденции лидера ХДС/ХСС и избранного канцлера ФРГ Фридриха Мерца после поставок ракет Taurus Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержание мигрантов в московской бане обернулось международным скандалом. Как развивались события?

    Европейский центробанк приготовился к торговой войне и снизил ставки

    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву

    Пассажиры получили травмы из-за обрушения потолка в салоне самолета в США

    Опубликовано качественное фото китайского J-XDS

    Спецпредставитель Путина рассказал о попытках сорвать диалог России и США

    В России образовались очереди за яйцами к Пасхе

    Депутат Госдумы рассказал о москвичке и тазике фекалий

    МИД рассказал об ответе России на возможные удары немецких ракет Taurus

    Четверо мужчин попались на контрабанде пяти тысяч муравьев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости