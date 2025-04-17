МИД рассказал об ответе России на возможные удары немецких ракет Taurus

Захарова: РФ расценит удары Taurus как участие Германии в конфликте на Украине

Москва расценит удары немецких дальнобойных ракет Taurus по любым российским объектам как участие Германии в конфликте на Украине. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии», — сказала дипломат, отметив, что применение этих ракет невозможно без привлечения военнослужащих бундесвера.

Ранее российский полковник в отставке Михаил Ходаренок призвал нанести удар по резиденции лидера ХДС/ХСС и избранного канцлера ФРГ Фридриха Мерца после поставок ракет Taurus Украине.