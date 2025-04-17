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15:12, 17 апреля 2025Россия

В России призвали ударить по резиденции будущего канцлера ФРГ из-за передачи Taurus Киеву

Полковник Ходаренок призвал ударить по резиденции Мерца из-за слов о Taurus
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

По резиденции лидера ХДС/ХСС и будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца необходимо нанести удар после поставок ракет Taurus Киеву. К таким действиям призвал полковник в отставке Михаил Ходаренок, его слова приводит «Газета.Ru».

«Как только с территории Украины взлетит первая ракета Taurus KEPD 350, для начала Воздушно-космические силы и Военно-морской флот Российской Федерации должны нанести удар по резиденции канцлера ФРГ Фридриха Мерца», — сказал он.

Полковник также призвал российские войска не забыть о бывшем пристанище канцлера — дворце Шаумбурга в Бонне. Помимо этого, Ходаренок заявил о необходимости использования высокоточного оружия по правительственному кварталу в Киеве, где находится офис президента Украины, здание Верховной рады и комплекс зданий Министерства обороны Украины.

Ранее Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Киеву при условии согласования с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий».

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