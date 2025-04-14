Будущий канцлер Германии назвал условие передачи Украине ракет Taurus

Мерц: Taurus передадут Украине в случае согласования с европейскими партнерами

Дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами, заявил будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает Le Monde.

«Это необходимо координировать», — сказал политик. Мерц подчеркнул, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий».

Ранее Мерц предостерег от недооценки выносливости России. Он раскритиковал мнение, что страна может испытать критические трудности из-за проблем с экономикой или неких внутренних процессов.