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05:40, 14 апреля 2025Мир

Будущий канцлер Германии назвал условие передачи Украине ракет Taurus

Мерц: Taurus передадут Украине в случае согласования с европейскими партнерами
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами, заявил будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает Le Monde.

«Это необходимо координировать», — сказал политик. Мерц подчеркнул, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий».

Ранее Мерц предостерег от недооценки выносливости России. Он раскритиковал мнение, что страна может испытать критические трудности из-за проблем с экономикой или неких внутренних процессов.

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