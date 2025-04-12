В Германии предостерегли от недооценки выносливости России

Мерц заявил, что не следует недооценивать выносливость России

Лидер блока ХДС/ХСС, вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете Handelsblatt предостерег от недооценки выносливости России.

Он раскритиковал мнение, что страна может испытать критические трудности из-за проблем с экономикой или неких внутренних процессов.

«Поэтому мало надежды на то, что конфликт когда-то закончится сам собой, потому что страна будет обескровлена, или будут политические реакции», — подчеркнул Мерц.

Будущий канцлер ФРГ также оценил вероятность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что пока не задумывался над этой возможностью.

