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22:31, 12 апреля 2025Мир

В Германии предостерегли от недооценки выносливости России

Мерц заявил, что не следует недооценивать выносливость России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Лидер блока ХДС/ХСС, вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете Handelsblatt предостерег от недооценки выносливости России.

Он раскритиковал мнение, что страна может испытать критические трудности из-за проблем с экономикой или неких внутренних процессов.

«Поэтому мало надежды на то, что конфликт когда-то закончится сам собой, потому что страна будет обескровлена, или будут политические реакции», — подчеркнул Мерц.

Будущий канцлер ФРГ также оценил вероятность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что пока не задумывался над этой возможностью.

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