Sohu: В Берлине серьезно восприняли отрицательную реакцию РФ на слова Мерца

В Министерстве иностранных дел Германии забеспокоились из-за ответа России на слова канцлера ФРГ о том, что он хочет снять ограничения на использование немецкого дальнобойного оружия против РФ, сообщает китайское издание Sohu. Аналитики издания уверены, что позиция Мерца в итоге может привести к ухудшению отношений с Россией.

С учетом жесткой позиции Путина вероятность такого сценария очень высока Sohu

Sohu обращает внимание на выступление главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля. Аналитики отметили, что дипломат призвал оценивать ситуацию более реалистично и понять, что Россию как ядерную державу победить невозможно.

Мерц намерен снять ограничение на удары дальнобойным оружием по России

В мае канцлер Германии заявил, что принял окончательное решение по ударам поставляемым дальнобойным оружием вглубь российской территории, сняв соответствующие ограничения с Украины. Политик обосновал это тем, что таким образом оборона Украины станет эффективнее — Киев сможет бить по военным целям за пределами своей территории.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Кроме того, Мерц заявил, что в будущем Берлин может поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Однако тогда он отмечал, что украинским солдатам придется пройти многомесячное обучение, чтобы научиться управляться с этим оружием. Также он обещал сотрудничать с Киевом, чтобы Украина смогла производить и свое дальнобойное оружие. При этом никаких подробностей Мерц, как и его украинский коллега Владимир Зеленский, приводить не стали.

Эти заявления Мерца не встретили одобрения в Германии. Например, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт осудила канцлера за то, что он на встрече с Зеленским не говорил о компромиссе.

Больше дальнобойного оружия, санкций, но никаких серьезных усилий для поиска компромисса. Таков разочаровывающий результат встречи Мерца с Зеленским Сара Вагенкнехт Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость»

Издание Berliner Zeitung назвало действия политика «игрой с огнем», допустив, что он может втянуть Германию в прямой конфликт с Россией. Решение Мерца не поддержали и в Евросоюзе. В частности, Италия отказалась снимать ограничение на удары вглубь России поставляемым оружием.

Реакция на заявления Мерца в России

После выступлений канцлера ФРГ российские политики начали рассуждать о том, что может ждать Германию, и оценили слова Мерца. Так, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия вновь стала врагом России, и, по сути, Берлин уже принимает гибридное участие в военном конфликте на Украине. Кроме того, Медведев пригрозил Германии последствиями в случае, если немецкие военные будут участвовать в запуске немецких ракет по территории России.

При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях Дмитрий Медведев Зампредседателя Совбеза РФ

Депутат Госдумы Андрей Колесник в свою очередь выразил мнение, что в ответ на снятие ограничений на удары вглубь России Москва может снять ограничение на удары «Орешником», потому что нельзя, чтобы западные ракеты могли атаковать основные промышленные районы страны, и Россия не собирается ждать этого.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же заявил, что слова Мерца лишь провоцируют продолжение конфликта на Украине. По его мнению, Германия препятствует попыткам выйти на путь мирного урегулирования. Также он назвал позицию, которую занимает Берлин, безответственной, и выразил надежду, что она не будет мешать процессу переговоров.