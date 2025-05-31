Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:05, 31 мая 2025Интернет и СМИ

В Германии испугались угроз Мерца в адрес России и назвали его политику игрой с огнем

BZ: Решение Мерца поставить Taurus Украине втянет Германию в конфликт с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Globallookpress.com

В Германии испугались угроз канцлера Фридриха Мерца в адрес России и его решения поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Как пишет издание Berliner Zeitung, подобная политика втянет ФРГ в прямой конфликт с Россией.

«Мерц, конечно, играет с огнем. Что произойдет, если поставленный Германией Taurus поразит цель, которую Россия сочтет неприемлемой?» — задались вопросом журналисты.

Они навали действия канцлера в сфере безопасности недальновидными и безответственными, а также обвинили политика в усилении эскалации на Украине. По словам авторов статьи, легкомыслие, с которым Мерц сделал свое заявление «просто шокирует».

26 мая канцлер ФРГ заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Политик также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

Кроме того, Мерц заявил, что считает возможной передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. По его словам, использование оружия такого типа требует «многомесячного обучения солдат ВСУ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюзу предрекли судьбу Атлантиды

    В Германии испугались угроз Мерца в адрес России и назвали его политику игрой с огнем

    Российские военные сбили в районе Отрадного воздушный ретранслятор ВСУ

    Российская семья пострадала при атаке БПЛА ВСУ

    В России высказались об «отверточной сборке» немецких ракет Taurus на Украине

    Маск назвал автора синяка под его глазом

    На Западе удивились противоречию между заявлениями Дуды о бандеровцах и его действиями

    Маск и глава Минторга США пошутили насчет пощечины Макрону

    Макрон назвал одно решение Трампа проверкой на благонадежность

    Губерниев высказался о проблеме с допингом в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости