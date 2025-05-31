В Германии испугались угроз Мерца в адрес России и назвали его политику игрой с огнем

BZ: Решение Мерца поставить Taurus Украине втянет Германию в конфликт с Россией

В Германии испугались угроз канцлера Фридриха Мерца в адрес России и его решения поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Как пишет издание Berliner Zeitung, подобная политика втянет ФРГ в прямой конфликт с Россией.

«Мерц, конечно, играет с огнем. Что произойдет, если поставленный Германией Taurus поразит цель, которую Россия сочтет неприемлемой?» — задались вопросом журналисты.

Они навали действия канцлера в сфере безопасности недальновидными и безответственными, а также обвинили политика в усилении эскалации на Украине. По словам авторов статьи, легкомыслие, с которым Мерц сделал свое заявление «просто шокирует».

26 мая канцлер ФРГ заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Политик также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

Кроме того, Мерц заявил, что считает возможной передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. По его словам, использование оружия такого типа требует «многомесячного обучения солдат ВСУ».

