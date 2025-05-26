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14:47, 26 мая 2025Мир

Германия сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине

Мерц: ФРГ больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Украине оружия
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Украине оружия. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает ТАСС.

«Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.

Мерц добавил, что вместе с Германией ограничения по дальности с военных поставок по Украине сняли Великобритания, Франция и США.

Экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее обещал, что в случае сохранения своего поста после выборов он не станет передавать Киеву разрешение на использование немецкого оружия для ударов вглубь территории России. Он также выступал против поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Новый канцлер Мерц 16 мая заявил, что Германия пока не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Передача ракет, по его словам, потребует значительного времени из-за необходимости обучения военных навыкам управления системами. При этом украинская сторона получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании.

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