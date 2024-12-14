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22:36, 14 декабря 2024Мир

Шольц пообещал не разрешать Киеву использовать немецкое оружие для ударов вглубь России

Шольц не станет разрешать Киеву наносить удары вглубь России немецким оружием
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в преддверии дебатов в Бундестаге по вопросу о вотуме доверия правительству пообещал, что в случае сохранения своего поста после выборов он не станет давать Киеву разрешение на использование переданного ему немецкого оружия для ударов вглубь территории России, а также заверил, что выступает против поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет Taurus, передает ТАСС.

«Не будет разрешения на использование дальнобойного оружия, поставляемого из Германии, [для ударов] вглубь российской территории — так это и останется», — заявил он, отметив, что выступает «против всех горячих голов, которые считают, что можно делать все что угодно».

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Маркус Фабер подчеркнул, что Германия выступает против отправки миротворцев на Украину в то время, когда там продолжаются боевые действия. Он назвал подобные предложения безответственными.

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