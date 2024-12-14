В Германии выступили против отправки миротворцев на Украину

В ФРГ выступили против отправки миротворцев на Украину во время боевых действий

В Германии выступили против отправки миротворцев на Украину во время боевых действий. Председатель комитета бундестага по обороне Маркус Фабер назвал подобные заявления безответственными, передает ТАСС.

По словам Фабера, пока конфликт на Украине не завершится, туда «не нужно вводить бундесвер [Вооруженные силы ФРГ]».

«Госпожа [министр иностранных дел Германии Анналена] Бербок сначала, не спрашивая, завела разговор о бундесвере для Газы. Теперь она упомянула бундесвер для Украины, не спросив. Это безответственно. (...) Миротворческие силы должны действовать здесь на международном уровне, быть хорошо вооруженными и иметь надежный мандат. Пока для этого отсутствуют все основания», — заявил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса.

Председатель кабмина Германии Штеффен Хебестрайт в ответ на это заявил, что отправка военных НАТО на Украину должна стать «красной чертой». По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг предложение Польши о «миротворческой миссии».