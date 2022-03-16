НАТО рассмотрит предложение об отправке миротворцев на Украину

Премьер Польши Моравецкий заявил о предложении отправить на Украину миротворцев НАТО

На ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств. «Такая миротворческая миссия наверняка привела бы к тому, что как минимум на значительной части Украины установился бы мир и покой», — заявил Моравецкий.

Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил направить миссию НАТО или миссию более широкого состава на Украину. После этого представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт указал, что Берлин выступает против отправки каких-либо военных НАТО на Украину. Он подчеркнул, что канцлер Германии, а также французский и американский президенты неоднократно говорили о том, что никакой персонал или солдат НАТО не будут высланы за пределы альянса.

