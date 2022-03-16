В Польше предложили отправить на Украину миссию НАТО

Вице-премьер Польши Качиньский призвал направить на Украину вооруженных миротворцев НАТО

Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что на Украину следует направить миссию НАТО или миссию более широкого состава, сообщает РИА Новости.

Качиньский предложил отправить на Украину вооруженных миротворцев НАТО или миссию более широкого международного состава. По его мнению, такая миссия должна действовать с согласия президента Владимира Зеленского и правительства Украины, ей также следует уметь защищать себя.

«Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами - вооруженными силами», — призвал политик после встречи с Зеленским в Киеве.

15 марта Зеленский встретился с премьерами трех европейских стран в Киеве. На встрече присутствовал Качиньский, а также премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша. На переговорах также присутствовал премьер Украины Денис Шмыгаль.