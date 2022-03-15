Зеленский встретился с премьерами трех европейских стран в Киеве

Президент Украины Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении в Киеве. Соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша провели переговоры с украинской стороной.

Согласно видеозаписи, во встрече с премьерами трех стран также принимал участие премьер Украины Денис Шмыгаль. «Киев в это тяжелое для Украины время — мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим», — говорится в подписи к видеозаписи.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Восточной Европы обсудят с президентом Украины процесс дипломатического урегулирования украинского кризиса и экономическую помощь Евросоюза. «Целью визита является подтверждение безоговорочной поддержки всего Европейского союза суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета поддержки украинскому государству и обществу», — уточнили представители польского кабмина.