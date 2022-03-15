Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский встретился с премьерами трех европейских стран в Киеве

Президент Украины Зеленский встретился с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве

Фото: Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении в Киеве. Соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша провели переговоры с украинской стороной.

Согласно видеозаписи, во встрече с премьерами трех стран также принимал участие премьер Украины Денис Шмыгаль. «Киев в это тяжелое для Украины время — мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим», — говорится в подписи к видеозаписи.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Восточной Европы обсудят с президентом Украины процесс дипломатического урегулирования украинского кризиса и экономическую помощь Евросоюза. «Целью визита является подтверждение безоговорочной поддержки всего Европейского союза суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета поддержки украинскому государству и обществу», — уточнили представители польского кабмина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз запретил ввозить в Россию дорогие авто и ввел санкции против олигархов
Россиянам объяснили перспективы вкладов в юанях, тенге и рупиях
Создатель Bayraktar TB2 анонсировал крупный стелс-беспилотник
Раскрыта судьба знаменитого памятника конструктивизма в Москве
В ДНР из-за обстрелов украинских силовиков за месяц погибли 49 мирных жителей
В Британии оценили резолюцию России по Украине
Канадцы отреагировали на предложение Украины лишать виз российских игроков НХЛ
ПАСЕ проголосовала за немедленное исключение России из Совета Европы
Евросоюз решил не отказываться от российской водки и икры
На Украине законодательно запретили отрицать «агрессию России»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.