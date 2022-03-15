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На переговоры с Зеленским приедут лидеры стран Восточной Европы

Премьеры Польши, Чехии и Словении 15 марта приедут на Украину на переговоры с Зеленским

Фото: Офіс Президента України

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении 15 марта приедут в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем, говорится в заявлении на официальном сайте польского кабмина.

«Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», — говорится в сообщении.

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Лидеры стран Восточной Европы обсудят с президентом Украины процесс дипломатического урегулирования украинского кризиса и экономическую помощь Евросоюза. «Целью визита является подтверждение безоговорочной поддержки всего Европейского союза суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета поддержки украинскому государству и обществу», — уточнили представители кабмина.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что в лучшем случае заключение мирного соглашения и отвод российских войск ожидается в течение одной-двух недель, в крайнем случае — до конца мая.

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Дмитрий Сотак
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