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Германия выступила против отправки миротворцев НАТО на Украину

Кабмин ФРГ выступил против отправки каких-либо военных НАТО на Украину

Фото: globallookpress.com

Берлин выступает против отправки каких-либо военных Североатлантического альянса на Украину. Так официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт оценил идею послать миротворцев НАТО в страну. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что канцлер Германии, а также французский и американский президенты неоднократно говорили о том, что никакой персонал или солдат НАТО не будут высылаться за пределы альянса.

«Это ясно. Это должно быть красной линией, потому что тогда сложно будет различать — то, что вы говорите, гуманитарную, спасательную миссию или военную миссию», — добавил Хебештрайт.

Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил направить миссию НАТО или миссию более широкого состава на Украину.

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Варвара Кошечкина
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