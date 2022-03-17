В Германии назвали красной линией отправку миротворцев НАТО на Украину

В Германии считают, что «миротворческая миссии» НАТО на Украине станет «красной чертой»

Представитель кабмина Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что отправка любых военных НАТО на Украину должна стать «красной чертой», передает Spiegel.

По словам Хебестрайта, канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг предложение Польши о «миротворческой миссии». Представитель кабмина считает, что разницы между «операцией по оказанию гуманитарной помощи, миссией спасения» или «боевой операцией» НАТО нет, как бы это не называли. «Не высылайте персонал НАТО, солдат НАТО за пределы НАТО или на Украину. Это и дальше должно быть красной линией», — заявил Хебестрайт.

По информации издания, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также усомнился в этом решении. Однако он считает, что в восточной части альянс необходимо разместить больше войск с высокой готовностью. Военному руководству уже поручено разработать для этого план.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз обращался к НАТО с призывами о помощи, а также заявлял о желании вступить в альянс, однако в марте он заявил, что Киев четко услышал от своих партнеров, что не сможет вступить в НАТО, и это необходимо признать.