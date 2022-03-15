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Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО

Президент Украины Зеленский признал невозможность вступления в НАТО

Кадр: Reuters

Украина четко услышала от своих партнеров, что не сможет вступить в НАТО, и это необходимо признать. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

«Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», — сказал Зеленский.

Он не уточнил, связано ли его заявление с требованиями России на переговорах о прекращении военной операции. При этом он подчеркнул, что страна все еще нуждается в гарантиях безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что одной из главных задач украинской делегации на переговорах с Москвой является организация встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем политик отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Он добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.

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Алевтина Запольская
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