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00:43, 16 мая 2025Мир

Мерц заявил об отсутствии планов по поставкам Киеву ракет Taurus

Мерц: Планов поставки Украине крылатых ракет Taurus в настоящее время нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Германия на сегодняшний день не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF.

«В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», — отметил политик. Поставка, по словам канцлера, потребует значительного времени из-за необходимости обучения военных навыкам управления системами. При этом украинская сторогна получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании.

Значение Taurus для Украины, как считает Мерц, преувеличивается общественностью. По его словам, раньше дискуссия о передаче Taurus Киеву велась публично. Теперь правительство Германии приняло решение не обнародовать публично информацию о поставках оружия Украине.

Ранее депутат Бундестага Зерен Пелльман заявил, что Фридрих Мерц хочет поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus тайно, засекречивая с этой целью данные о поставках оружия Киеву. Как считает политик, канцлер «хочет обмануть общественность и поставить ракеты под видом секретности».

До этого Мерц рассказал, что намерен вывести дебаты о поставках оружия Украине из публичного поля.

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