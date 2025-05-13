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22:33, 13 мая 2025Мир

В Германии обвинили Мерца в попытке передать Украине Taurus тайно

Депутат Пелльман обвинил Мерца в попытке передать Украине Taurus тайно
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus тайно, засекречивая с этой целью данные о поставках оружия Киеву, заявил депутат Бундестага Зерен Пелльман. Его слова приводит Die Welt.

По мнению парламентария, Мерц «хочет обмануть общественность и поставить ракеты под видом секретности». Пелльман назвал такой возможный сценарий дальнейшей эскалацией конфликта на Украине.

Ранее Мерц подчеркнул, что намерен вывести дебаты о поставках оружия Украине из публичного поля. «При моем руководстве дебаты о поставках оружия, калибров, военных систем и так далее будут выведены из публичного пространства», — подчеркнул политик.

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