В Германии обвинили Мерца в попытке передать Украине Taurus тайно

Депутат Пелльман обвинил Мерца в попытке передать Украине Taurus тайно

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus тайно, засекречивая с этой целью данные о поставках оружия Киеву, заявил депутат Бундестага Зерен Пелльман. Его слова приводит Die Welt.

По мнению парламентария, Мерц «хочет обмануть общественность и поставить ракеты под видом секретности». Пелльман назвал такой возможный сценарий дальнейшей эскалацией конфликта на Украине.

Ранее Мерц подчеркнул, что намерен вывести дебаты о поставках оружия Украине из публичного поля. «При моем руководстве дебаты о поставках оружия, калибров, военных систем и так далее будут выведены из публичного пространства», — подчеркнул политик.