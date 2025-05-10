В Германии ответили на вопрос о возможных поставках Taurus Украине

Канцлер ФРГ Мерц: Дебаты о поставках оружия Украине выведут из публичного поля

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ответил на вопрос о возможной поставке крылатых ракет Taurus Украине. Об этом он высказался в интервью телеканалу n-tv.

Мерц подчеркнул, что намерен вывести дебаты о поставках оружия Украине из публичного поля

«При моем руководстве дебаты о поставках оружия, калибров, военных систем и так далее будут выведены из публичного пространства», — сказал он.

Ранее Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций, если Кремль не согласится на 30-дневное перемирие на Украине. Он заявил, что действия Европы, США и Великобритании в этом вопросе будут скоординированы.