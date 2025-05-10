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12:38, 10 мая 2025Мир

Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций при одном условии

Мерц: Санкции против РФ будут ужесточены в случае отказа от перемирия на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Санкции в отношении России будут ужесточены в случае, если Москва откажется от предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом в интервью Bild в ходе визита в Киев заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы координируем свои действия с американским правительством, с [президентом США] Дональдом Трампом. Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовиться к мирным переговорам. Теперь мяч на стороне [президента России Владимира] Путина. Путин должен дать ответ на это предложение», — сказал Мерц.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что если Москва не отреагирует и откажется от перемирия, реакция Европейского союза, Великобритании и США будет скоординированной и за этим последует масштабное ужесточение санкций, в то время как Украине будет по-прежнему оказываться масштабная политическая, финансовая и военная помощь.

Ранее Мерц не исключил разговора с Путиным в случае прекращения огня. Канцлер отметил, что, если возникнет необходимость и это поможет закончить конфликт на Украине, он готов пойти на многое.

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