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12:25, 10 мая 2025Мир

Мерц не исключил разговора с Путиным при одном условии

Мерц не исключил разговора с Путиным в случае прекращения огня на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил разговора с президентом России Владимиром Путиным в случае прекращения огня в Украине. Об этом он заявил в интервью Bild в ходе визита в Киев.

«Если возникнет необходимость, если это поможет закончить эту войну, я готов на многое. Но прежде всего, мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели по достижению прекращения огня после этих выходных», — сказал он.

Глава немецкого правительства также уточнил, что поездка президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министров Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска на Украину согласована с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Мерц подчеркнул, что они призывают к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовиться к мирным переговорам. По его словам, теперь мяч на стороне Путина и он должен дать ответ на это предложение.

Ранее Макрон заявил, что он и лидеры Германии, Великобритании и Польши прибыли на Украину для обсуждения мира, суверенитета и будущего республики. Он уточнил, что для наступления мира нужно безоговорочно прекратить огонь.

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