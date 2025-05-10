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11:33, 10 мая 2025Мир

Макрон раскрыл причину прибытия лидеров четырех стран в Киев

Макрон, Туск, Мерц и Стармер прибыли на Украину для обсуждения мира
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон раскрыл причину прибытия лидеров четырех стран в Киев 10 мая. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

По словам Макрона, он, а также польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер прибыли на Украину для обсуждения мира, суверенитета и будущего республики. Он подчеркнул, что для наступления мира нужно безоговорочно прекратить огонь. При этом французский президент обратил внимание, что Россия отвергает эту идею.

Макрон также заявил, что Европа и США готовы усилить давление на РФ в случае отказа Кремля от прекращения огня.

«Украина борется за свой народ, но также за европейскую идею, в которую мы верим. Свободная, сильная, преуспевающая и европейская Украина — вот наш горизонт», — отметил Макрон.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что антироссийские санкции Европейского союза не работают, но наносят ущерб самому сообществу.

Несколькими днями ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС намерен включить в 17-й пакет антироссийских санкций компанию «Сургутнефтегаз», страховщика ВСК и «дочку» «Лукойла», базирующуюся в Дубае. В свою очередь, агентство Reuters указало, что Британия введет санкции против 100 танкеров, которые якобы состоят в теневом флоте России.

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