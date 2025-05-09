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09:14, 9 мая 2025Экономика

Великобритания решила ввести санкции против теневого флота России

Reuters: Лондон введет санкции против 100 танкеров из теневого флота России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters

Великобритания введет санкции против 100 танкеров, которые якобы состоят в теневом флоте России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров из так называемого теневого флота России , стремясь усилить давление на Москву в войне с Украиной», — говорится в тексте статьи.

Как сообщило агентство, глава правительства страны объявит о принятых мерах на саммите по вопросам европейской обороны в Осло 9 мая. При этом более подробной информации не приводится.

Ранее стало известно, что ввести санкции против 150 судов, предположительно входящих в теневой флот России, решил Европейский Союз. Рестрикции Евросоюза коснутся 60 лиц и организаций.

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