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17:30, 6 мая 2025Экономика

Евросоюз решил ввести новые санкции против российских танкеров

Bloomberg: Под новые санкции Евросоюза попадут еще 150 российских танкеров
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В борьбе с экспортом российских энергоносителей Европейский союз решил ввести ограничения против 60 лиц и организаций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, 17-й пакет антироссийских санкций ЕС предполагает также рестрикции в отношении 150 судов, которые Брюссель считает частью так называемого теневого флота РФ. Таким образом, общее количество кораблей, попавших под санкции, превысит три сотни. Отмечается, что предлагаемые меры министры иностранных дел блока официально примут на встрече в Брюсселе, запланированной на 20 мая.

Однако санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов. Кроме того, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев.

В начале марта сообщалось, что многие порты в Индии и Китае отказываются принимать находящиеся под санкциями корабли, которым в итоге приходится останавливаться в море. А в конце апреля США ввели санкции в отношении трех судов, которые подозреваются в поставках иранской нефти в порты Йемена.

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