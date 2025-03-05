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09:08, 5 марта 2025Экономика

Проблемы с продажей российской нефти Индии и Китаю усугубились

Bloomberg: Порты Индии и Китая не принимают нефть из РФ на подсанкционных судах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Рост отгрузки из портов партий российской нефти в последние недели до трехмесячного максимума в объеме 3,09 миллиона баррелей в сутки не приводит к росту поставок покупателям. Многие порты Индии и Китая отказываются принимать находящиеся под санкциями суда, так что им приходится останавливаться в море, пишет Bloomberg.

Отказ от обхода санкций индийских нефтеперерабатывающих предприятий закрыл страну для нефти из Арктики. Специализированные суда, способные работать в регионе, попали под санкции США, введенные администрацией президента Джо Байдена. В результате эти танкеры простаивают неделями в попытках выгрузить товар.

Порядка 12 миллионов баррелей из Арктики остаются в море несколько месяцев. Также около 7,7 миллиона баррелей нефти с Сахалина находятся в танкерах более двух недель, что в два раза дольше обычного срока доставки.

На фоне дефицита судов стоимость их фрахта резко выросла. Для Черного моря она составляет 7,9 миллиона долларов для миллиона баррелей, тогда как в конце прошлого года была на 2,3 миллиона ниже.

По данным агентства, до санкций Индия закупала 60 процентов российской нефти из Арктики. Теперь же партии тайно перегружаются у берегов Омана, а новые перевозчики, скорее всего, направляются в Китай. Такие же активные перегрузки нефти в море наблюдаются у берегов Сахалина.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали до минимума с начала года на фоне решения ОПЕК+ не отменять увеличение добычи с апреля, а также развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны, которые угрожают мировому спросу.

На минимуме стоимость майского фьючерса на баррель эталонного сорта нефти Brent опускалась ниже 70 долларов за баррель.

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