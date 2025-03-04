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09:58, 4 марта 2025Экономика

Цены на нефть упали до минимума с начала года

Стоимость нефти Brent опустилась до минимальных в 2025 году $71 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Hussein Malla / AP

На фоне инициированных президентом США Дональдом Трампом торговых войн с Мексикой и Канадой, а также ужесточения пошлин в отношении товаров из Китая, нефтяные котировки упали до минимума с начала 2025 года. В том числе майский фьючерс нефти Brent падал ниже 71 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельский фьючерс на нефть WTI опустился ниже 68 долларов. Оба эталонных сорта резко подешевели после того, как стало понятно, что соседние с США страны не получат новой отсрочки пошлин.

Решительность Трампа угрожает мировому экономическому росту, что снижает спрос на нефть. При этом опасения по поводу того, что глава Белого дома в рамках попыток урегулировать украинский кризис начнет снимать санкции с России, позволяют думать о возможности роста предложения. Это обстоятельство дополнительно давит на нефть.

В понедельник, 3 марта, Белый дом объявил о вступлении в силу импортных тарифов в размере 25 процентов в отношении Мексики и Канады для всех категорий товаров за исключением канадских энергоносителей. В отношении последних пошлины составили 10 процентов. Также Вашингтон удвоил пошлины для товаров из Китая, доведя их до 20 процентов. Свое решение Трамп объяснил борьбой с распространением наркотиков в США.

Еще одним поводом для снижение цен стало вчерашнее заявление ОПЕК+ о сохранении планов наращивать добычу нефти с 1 апреля. Впрочем, в последние полгода решение повысить добычу неоднократно пересматривалось.

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