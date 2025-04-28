США ввели санкции против доставлявшего российскую нефть судна

США ввели санкции против трех поставлявших иранскую нефть хуситам танкеров

Власти США объявили о введении санкций в отношении трех судов, которые подозреваются в поставках иранской нефти в порты Йемена, где партии получает движение «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

Одним из новых участников санкционного списка стал танкер Maisan, ходящий под флагом Панамы. В ведомстве подчеркнули, что еще с 2023 года он был задействован для экспорта российской нефти и нефтепродуктов, то есть был частью теневого флота, используемого для обхода потолка цен на нефть западных стран.

Оставшиеся два судна — это Tulip BZ под флагом Сан-Марино и White Whale под флагом Панамы. Санкции стали очередным этапом усиления давления США на Иран и Йемен.

Ранее президент США Дональд Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом. При этом накануне, 27 апреля, госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что Вашингтон пока не расширяет санкции против России, чтобы не мешать мирному процессу по Украине.

Вместе с тем глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Москве ужесточением ограничительных мер, указав, у России нет причин для запуска ракет в последние несколько дней.