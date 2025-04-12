Трамп продлил действие санкций против России

Трамп на год продлил действие антироссийских санкций, введенных Байденом

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра страны.

«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — сообщается в документе.

Речь идет об указе 14024 от 15 апреля 2021 года. Он предполагает санкционный режим против российских частных и юридических лиц, которые якобы могут быть причастны к «подрыву проведения свободных выборов в США и у их союзников», киберпреступлениям, а также «поощрению и использованию транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства».

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио заявил, что Конгресс США оказывает давление на американского лидера с требованием ввести новые санкции против России.