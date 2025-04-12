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19:32, 12 апреля 2025Экономика

Трамп продлил действие санкций против России

Трамп на год продлил действие антироссийских санкций, введенных Байденом
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра страны.

«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — сообщается в документе.

Речь идет об указе 14024 от 15 апреля 2021 года. Он предполагает санкционный режим против российских частных и юридических лиц, которые якобы могут быть причастны к «подрыву проведения свободных выборов в США и у их союзников», киберпреступлениям, а также «поощрению и использованию транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства».

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио заявил, что Конгресс США оказывает давление на американского лидера с требованием ввести новые санкции против России.

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