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15:54, 4 апреля 2025Мир

В США рассказали о давлении на Трампа из-за России

Госдеп: Конгресс США требует от Трампа ввести новые санкции против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Конгресс США оказывает давление на американского лидера Дональда Трампа с требованием ввести новые санкции против России. С таким заявлением в эфире телеканала Fox выступил госсекретарь Марко Рубио.

«Будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру», — сказал глава Госдепа, добавив, что конгрессмены уже начали вносить законопроекты о введении новых антироссийских санкций.

Ранее политолог Дмитрий Матюшенков заявил, что Трамп стремится сохранить возможность диалога с Москвой — в свете непросто идущих переговоров по украинскому конфликту дополнительные сложности в виде роста таможенных платежей американскому лидеру сейчас не нужны.

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