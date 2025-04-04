В США рассказали о давлении на Трампа из-за России

Госдеп: Конгресс США требует от Трампа ввести новые санкции против РФ

Конгресс США оказывает давление на американского лидера Дональда Трампа с требованием ввести новые санкции против России. С таким заявлением в эфире телеканала Fox выступил госсекретарь Марко Рубио.

«Будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру», — сказал глава Госдепа, добавив, что конгрессмены уже начали вносить законопроекты о введении новых антироссийских санкций.

Ранее политолог Дмитрий Матюшенков заявил, что Трамп стремится сохранить возможность диалога с Москвой — в свете непросто идущих переговоров по украинскому конфликту дополнительные сложности в виде роста таможенных платежей американскому лидеру сейчас не нужны.

