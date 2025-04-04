Названа ставка не введенной Трампом пошлины на импорт из России

Политолог Матюшенков: Пошлина Трампа на импорт из России могла бы составить 41 %

Президент США Дональд Трамп стремится сохранить возможность диалога с Россией — в свете непросто идущих переговоров по украинскому конфликту дополнительные проблемы в виде роста таможенных платежей американскому лидеру сейчас не нужны. Такое мнение в беседе с «360.ru» высказал политолог Дмитрий Матюшенков.

По его словам, если бы Трамп все же решил ввести тарифы на импорт из России, рассчитав их величину по той же формуле, что и для остальных стран, показатель оказался бы ближе к верхней границе общего коридора в 10-50 процентов, составив 41 процент.

Это существенно повысило бы стоимость товаров в том числе урана, сельхозпродукции, удобрений, палладия, в которых американцы испытывают высокую потребность, резюмировал назвавший теоретический уровень ставки специалист.

Матюшенков также обратил внимание на то, что попытки Трампа в одностороннем порядке диктовать правила международной торговли «очень сильно напоминают шантаж, соглашаться с которым многие не готовы», и, хотя он твердо рассчитывает добиваться таким путем восстановления внутреннего производства «реальная экономика работает несколько иначе», и многие товары теперь подорожают для самих граждан США.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас предупредил, что решение обложить огромными пошлинами товары из стран-поставщиков не производящихся самими американцами продуктов приведет США к рекордно большому дефициту в сфере торговли едой, ее итоговому подорожанию и проблемам у местных фермеров, на поддержку которых государству потребуются миллиарды.