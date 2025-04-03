В пошлинах Трампа увидели призыв платить больше за бананы

Bloomberg: Повышение тарифов на импорт приведет к подорожанию еды в США

Введенные Дональдом Трампом повышенные тарифы на импорт не приведут к избавлению от дефицита в сфере сельского хозяйства США, но цены на продукты вырастут, считает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. Вступив в заочную полемику с американским президентом, он заявил, что речь фактически идет о призыве платить больше за привычную еду.

Журналист напомнил, что десятилетиями объем продовольственного экспорта США превосходил импорт, но ситуация изменилась в годы первого президентского срока Трампа по причине его «первой торговой войны с Китаем», в ходе которой Пекин принял ответные меры против американского сельхозэкспорта, а также в связи с желанием потребителей «иметь авокадо в январе, кофе в любое время и зеленую фасоль зимой» и продолжительным подорожанием таких продуктов, как, например, какао.

Обложить на фоне всего этого огромными пошлинами товары из стран-поставщиков этих продуктов (46 процентов для Вьетнама, крупнейшего производителя кофейных зерен робуста, 47 процентов для Мадагаскара, ведущего мирового производителя ванили) Блас считает ошибочным шагом, ведущим США к рекордно большому дефициту в этой отрасли торговли, бьющим и по местным фермерам, на поддержку которых потребуются миллиарды. «Послание Трампа простое: хотите бананов? Тогда платите налог на импорт», — пишет он, отмечая, что в список исключений для пошлин не попал ни один сельскохозяйственный товар, поэтому «овощи», к которым американские потребители продолжат требовать круглогодичный доступ, теперь, разумеется, станут дороже.

Ранее стало известно, что американо-франко-итальянский автомобильный концерн Stellantis, производящий среди прочих машины под такими брендами, как Fiat, Opel, Peugeot и Jeep, остановит работу своих предприятий в Канаде и Мексике, чтобы оценить последствия введенных президентом США тарифов. Ситуацию, складывающуюся на фоне новых пошлин, уже называют переломной для мировой экономики.