Стало известно об удвоении мировых цен на какао-бобы

Мировые цены на какао-бобы выросли с конца 2023 года вдвое

Биржевая стоимость какао-бобов превышала в понедельник, 17 марта, отметку в 8,3 тысячи долларов, увеличившись вдвое по сравнению с показателями конца декабря 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Дефицит этого сырья, необходимого для изготовления шоколада, как ожидается, сохранится в 2024 году на фоне проблем с судоходством в Красном море. На момент написания материала стало известно, что стоимость майского фьючерса на тонну какао-бобов откатилась до восьми тысяч долларов.

К середине февраля за тонну какао-бобов давали шесть тысяч долларов, а к 7 марта — 6,55 тысячи. На фоне этого аналитики с удивлением фиксировали отсутствие снижения спроса на товар, сохранившийся почти без корректировок даже при «астрономически высоких ценах».

Ранее о том, как резкий рост стоимости какао может сказаться на доступности для россиян горького шоколада писала «Лента.ру».