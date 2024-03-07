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15:40, 7 марта 2024Экономика

Рекордный рост цен на какао привел к неожиданным последствиям

CNBC: рекордный рост цен на какао пока не привел к снижению спроса

Фото: Unsplash

Рекордное подорожание какао — цена 6 марта достигла 6,55 тысячи долларов за тонну — пока не привел к снижению спроса на этот ключевой ингредиент шоколада, передает CNBS.

Причиной столь неожиданных последствий аналитики называют особую приверженность потребителей товару, спрос на который оказался неэластичным в отличие от других видов сельскохозяйственной продукции. В результате обрушения его закупок не наблюдается даже при нынешних «астрономически высоких ценах», констатировал аналитик по сырьевым товарам в Rabobank Пол Джоулс.

Также он напомнил о ранее заключенных контрактах, которые производителям шоколада нужно отрабатывать, что тоже поддерживает спрос на какао. Эксперт допустил некоторое его снижение во второй половине 2024 года.

Как писали «Известия», к середине февраля биржевая стоимость какао-бобов достигла шести тысяч долларов за тонну, подорожав с начала года в полтора раза. С тех пор цена этого вида сырья выросла еще почти на 10 процентов. Ранее о том, как резкий рост цен на какао может сказаться на доступности для россиян горького шоколада рассказывала «Лента.ру».

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      Дмитрий Воронин
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