Производитель Fiat, Opel и Jeep решил остановить заводы из-за пошлин Трампа

Stellantis остановит заводы в Канаде и Мексике из-за новых пошлин США

Американо-франко-итальянский автомобильный концерн Stellantis решил на две недели остановить работу своего предприятия по сборке машин в канадской провинции Онтарио, пишет газета The Globe and Mail.

В публикации отмечается, что решение принято в связи с негативным влиянием высоких импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Позднее представитель этой транснациональной корпорации, в числе брендов которой Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel и Peugeot, уточнил в беседе с РИА Новости, что Stellantis остановит работу ряда заводов не только в Канаде, но и в Мексике.