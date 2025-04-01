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14:04, 1 апреля 2025Экономика

Автогиганты США запаниковали из-за пошлин Трампа

Bloomberg: Ford, General Motors и Stellantis просят смягчить пошлины на запчасти
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Крупнейшие американские автопроизводители, включая Ford, General Motors и Stellantis (дочерняя компания Chrysler), пытаются убедить власти США смягчить агрессивную торгово-экономическую политику главы Белого дома Дональда Трампа. О панических настроениях в отрасли сообщает Bloomberg.

Американские автогиганты опасаются, что импортные 25-процентные пошлины сильно ударят по отрасли. Рост таможенных ставок с большой долей вероятности приведет к резкому подорожанию производимых за рубежом комплектующих. Это обстоятельство, в свою очередь, повысит себестоимость выпуска машин в США, так как местным концернам в подобных условиях не останется иного выбора, кроме как поднимать цены на собственные автомобили или сокращать производство.

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Чтобы избежать подобных негативных последствий, представители крупнейших американских компаний сейчас активно лоббируют смягчение пошлин. Они, в частности, настаивают на отказе от заградительных таможенных ставок на ряд запчастей, необходимых для сборки машин в США. Речь идет в том числе о видеоэкранах и оболочках для электропроводки, производство которых в основном сосредоточено в Мексике. Руководители ведущих концернов, как отмечается, уже провели переговоры с представителями Белого дома и Министерства торговли.

В начале марта Трамп ввел 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады. Исключением стали канадские энергоресурсы, ставки на импорт этой продукции составили 10 процентов. Китайские экспортеры, в свою очередь, должны будут уплачивать 20-процентные сборы. Пошлины на товары из КНР были удвоены. Ставки же на импорт в США автомобилей и комплектующих, произведенных за рубежом, составят 25 процентов. Эта мера распространится на все без исключения страны.

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