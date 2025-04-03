Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:08, 3 апреля 2025Экономика

В США заявили о переломном моменте для мировой экономики

Аналитик Fitch Ratings Сонола: Ряд стран окажутся в рецессии из-за пошлин Трампа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ann Wang / Reuters

Многие страны мира окажутся в рецессии из-за введенных администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа масштабных импортных пошлин. Такой прогноз дал глава отдела исследований экономики США в Fitch Ratings Олу Сонола, его слова приводит «Интерфакс».

Своей агрессивной протекционистской политикой Трамп фактически подтолкнул глобальную экономику к точке невозврата. С негативными последствиями столкнутся ряд государств, включая сами Соединенные Штаты. «Это переломный момент не только для американской, но и для мировой экономики», — предупредил Сонола.

Если Трамп в обозримом будущем не смягчит торговую политику в отношении третьих стран, то кризисная ситуация в мировой экономике будет наблюдаться продолжительный период времени, считает эксперт. Большинство экономических прогнозов при таком раскладе «можно просто выбросить», заключил Сонола.

Ранее власти США утвердили повышение пошлин в отношении продукции из 185 стран. Базовая ставка составит 10 процентов. Самые высокие тарифы коснулись товаров из Лесото (50 процентов от таможенной стоимости) и Камбоджи (49 процентов). В свою очередь, продукцию главного экономического и геополитического конкурента Соединенных Штатов — Китая — Трамп обложил тарифами в 34 процента. В Белом доме объяснили резкое ужесточение политики усиливающимся торговым дисбалансом, что угрожает национальной безопасности США.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил компромисс по территориям с Россией

    Польша захотела компенсировать расходы на Украину за счет ЕС

    Главу российского ЗАТО задержали по делу о взятке в 15 миллионов рублей

    В российском городе задержали изнасиловавшего подростка с инвалидностью мужчину

    Выходец с Украины попал на смертельно опасный остров со свистком и кокосом и остался жив

    Зафиксировано «капание» земной коры вглубь планеты

    Все города Нижегородской области признали благоприятными для жизни

    В российском регионе спустя десять лет зацвела редкая магнолия

    Ведущей экономике Европы предсказали катастрофу

    В Минобороны порассуждали о случайных ударах по российским военкорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше