В США заявили о переломном моменте для мировой экономики

Аналитик Fitch Ratings Сонола: Ряд стран окажутся в рецессии из-за пошлин Трампа

Многие страны мира окажутся в рецессии из-за введенных администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа масштабных импортных пошлин. Такой прогноз дал глава отдела исследований экономики США в Fitch Ratings Олу Сонола, его слова приводит «Интерфакс».

Своей агрессивной протекционистской политикой Трамп фактически подтолкнул глобальную экономику к точке невозврата. С негативными последствиями столкнутся ряд государств, включая сами Соединенные Штаты. «Это переломный момент не только для американской, но и для мировой экономики», — предупредил Сонола.

Если Трамп в обозримом будущем не смягчит торговую политику в отношении третьих стран, то кризисная ситуация в мировой экономике будет наблюдаться продолжительный период времени, считает эксперт. Большинство экономических прогнозов при таком раскладе «можно просто выбросить», заключил Сонола.

Ранее власти США утвердили повышение пошлин в отношении продукции из 185 стран. Базовая ставка составит 10 процентов. Самые высокие тарифы коснулись товаров из Лесото (50 процентов от таможенной стоимости) и Камбоджи (49 процентов). В свою очередь, продукцию главного экономического и геополитического конкурента Соединенных Штатов — Китая — Трамп обложил тарифами в 34 процента. В Белом доме объяснили резкое ужесточение политики усиливающимся торговым дисбалансом, что угрожает национальной безопасности США.