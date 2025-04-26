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17:51, 26 апреля 2025Мир

Трамп пригрозил России

Трамп пригрозил России санкциями в банковском секторе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anton_AV / Shutterstock / Fotodom

Президент США Дональд Трамп пригрозил России санкциями в банковском секторе, добавив, что у Москвы «нет причин» для ударов по инфраструктуре Украины. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Не было никаких причин для того, чтобы [президент России Владимир] Путин в последние несколько дней запускал ракеты (...) Это заставляет меня думать, что (...) нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции», — сказал политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары по военным и околовоенным целям на Украине. При этом представитель Кремля напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно нарушали пасхальное перемирие.

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