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12:55, 24 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали комбинированный ракетный удар по объектам Украины

Песков: ВС РФ наносят удары по военным и околовоенным целям на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары по военным и околовоенным целям на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«И в рамках этого (поставленных задач президентом России Владимиром Путинымприм. "Ленты.ру") [ВС России] продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ночью 24 апреля Российская армия нанесла комбинированный удар по объектам Украины. «Это была одна из самых интенсивных атак по объектам врага в 2025 году», — сообщили Telegram-каналы.

Удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Киеве и Харькове. Целями стали завод транспортного машиностроения им. Малышева и харьковский аэропорт.

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