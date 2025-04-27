В США уточнили позицию по антироссийским санкциям

США не расширяют санкции против России, чтобы не мешать мирному процессу по Украине. Позицию Вашингтона разъяснил госсекретарь США Марко Рубио, его цитирует ТАСС.
«Мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон», — заявил он. Рубио добавил, что санкции лишь отдаляют от урегулирования.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил России санкциями в банковском секторе, в то же время добавив, что у Москвы «нет причин» для ударов по инфраструктуре Украины. «Не было никаких причин для того, чтобы [президент России Владимир] Путин в последние несколько дней запускал ракеты (...) Это заставляет меня думать, что (...) нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции», — объяснил политик.
Президент США также прокомментировал встречу спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским лидером. Он дал ей высокую оценку, но подробностей не привел.
Известно, что Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность к прямому диалогу с Киевом и переговорам по окончанию конфликта без предварительных условий. Президент многократно говорил об этой готовности Москвы.