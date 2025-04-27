Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:41, 27 апреля 2025Мир

В США уточнили позицию по антироссийским санкциям

Рубио: США не расширяют санкции против РФ, чтобы не мешать мирному процессу
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

США не расширяют санкции против России, чтобы не мешать мирному процессу по Украине. Позицию Вашингтона разъяснил госсекретарь США Марко Рубио, его цитирует ТАСС.

«Мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон», — заявил он. Рубио добавил, что санкции лишь отдаляют от урегулирования.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил России санкциями в банковском секторе, в то же время добавив, что у Москвы «нет причин» для ударов по инфраструктуре Украины. «Не было никаких причин для того, чтобы [президент России Владимир] Путин в последние несколько дней запускал ракеты (...) Это заставляет меня думать, что (...) нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции», — объяснил политик.

Президент США также прокомментировал встречу спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским лидером. Он дал ей высокую оценку, но подробностей не привел.

Известно, что Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность к прямому диалогу с Киевом и переговорам по окончанию конфликта без предварительных условий. Президент многократно говорил об этой готовности Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США раскрыл основания мирной сделки по Украине

    Самолет с пассажирами на борту получил удар молнии при посадке в российском городе

    В России снова пропал «Лох»

    Пожар в банном комплексе в Москве локализован

    Гладков сообщил о ранении человека в Белгородской области

    Стало известно о возможном возобновлении диалога США и КНДР

    В России оценили желание главы UFC вернуть турниры в страну

    Премьер Гренландии ответил на вопрос о планах США фразой «не будем чьей-то собственностью»

    В США обвинили Зеленского в нежелании прекращать конфликт с Россией

    Число жертв взрыва в Иране выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости