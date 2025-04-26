В Кремле заявили о готовности к переговорам с Украиной

Песков: Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность к диалогу с Киевом

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к прямому диалогу с Киевом и переговорам по окончанию конфликта без предварительных условий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Путин многократно говорил об этой готовности Москвы.

Ранее директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чун заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Риме была продуктивной. При этом газета The New York Times (NYT) сообщала, что тот может передать американскому лидеру предложения по урегулированию конфликта на встрече, которая состоится в Риме.