Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 25 апреля 2025Мир

Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным

Трамп назвал хорошей встречу Уиткоффа с Путиным в Кремле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф и Владимир Путин

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит Reuters.

Трамп оценил беседу Уиткоффа с Путиным и дал ей высокую оценку. «У Уиткоффа была хорошая встреча», — сказал американский президент.

В пятницу, 25 апреля, в Кремле состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник главы РФ Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

    Посол России прокомментировал заявления властей Германии о Дне Победы

    «Краснодар» продолжил лидировать в РПЛ

    51-летняя Хайди Клум оконфузилась на улице из-за разреза на платье

    Стало известно о подготовке Украиной к худшему сценарию в переговорах с США

    Зеленский анонсировал «приближение тишины» для Украины

    МИД прокомментировал заявление Зеленского о возможности вернуть Крым дипломатическим путем

    Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным

    В России указали на неготовность Запада предоставить Киеву гарантии безопасности

    В США рассказали о связанной с Зеленским мечте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости