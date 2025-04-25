Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным

Трамп назвал хорошей встречу Уиткоффа с Путиным в Кремле

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит Reuters.

Трамп оценил беседу Уиткоффа с Путиным и дал ей высокую оценку. «У Уиткоффа была хорошая встреча», — сказал американский президент.

В пятницу, 25 апреля, в Кремле состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник главы РФ Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.