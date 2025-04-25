Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

Песков назвал переговоры Путина и Уиткоффа челночной дипломатией

В пятницу, 25 апреля, в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов и позволила сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.

По его словам, переговоры были конструктивными и носили весьма полезный характер. Он также отметил их символизм.

Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск. Эта встреча, всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом Юрий Ушаков помощник президента России

Ушаков уточнил, что на встрече в Кремле также обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.

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Песков описал прошедшие переговоры двумя словами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описал прошедшие в Москве переговоры словами «челночная дипломатия». «Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера также подтвердил, что Уиткофф передает послания, которые Путин и Трамп направляют друг другу.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимавший участие во встрече, отметил, что в переговорах был прогресс.

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В России объяснили частые визиты Уиткоффа в страну

Уиткофф не в первый раз ведет переговоры с Путины. В прошлый раз они виделись чуть больше месяца назад — 11 апреля — в Санкт-Петербурге. Тогда беседа длилась 4,5 часа. По ее итогам Песков заметил, что встреча прошла в деловом духе.

Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Илья Кравченко объяснил частые визиты спецпосланника Трампа в Россию. По словам эксперта, они говорят о стремлении администрации президента США наладить контакты и выстраивать позитивный диалог с Москвой.

Мы видим, что, в отличие от предыдущей администрации Белого дома, нынешний глава государства все-таки демонстрирует готовность к выстраиванию позитивного диалога, по крайней мере, пытается не рушить связи, которые были отброшены при [экс-президенте США Джо] Байдене, и контакты и использует своих спецпредставителей Илья Кравченко политолог, советник директора РИСИ

По мнению Кравченко, американская практика по использованию спецпредставителей демонстрирует намерение оперативного решения вопросов и без подключения бюрократических аппаратов государственного департамента США.

«И все-таки это действительно попытка понять, по крайней мере, нашу позицию более точно, более тщательно в связи с украинским кризисом. И в целом попытаться найти точки соприкосновения для дальнейшего развития двусторонних отношений», — заключил эксперт.